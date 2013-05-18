Лидеры оппозиции договорились о едином кандидате в президенты

Лидеры оппозиционных парламентских фракций подписали декларацию о координации действий на президентских выборах 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель политсовета партии «Батькивщина» Александр Турчинов, выступая на митинге сторонников оппозиции на Софийской площади в Киеве в рамках акции протеста «Вставай, Украина!»

Турчинов зачитал текст декларации, которую подписали на сцене председатель фракции «УДАР» в Верховной Раде Виталий Кличко, председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и председатель фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

Согласно документу, политические силы взяли на себя обязательство “единой командой победить антиукраинский криминально-мафиозный режим так называемой «Семьи» Януковича на очередных или досрочных выборах главы государства”.

«УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» будут действовать вместе на всех этапах борьбы с диктатурой, в том числе и во время выборов Президента.

«Мы будем согласовывать действия на всех этапах кампании по избранию нового главы государства – начиная с закона о выборах и определения оптимальной стратегии кампании, заканчивая совместным контролем за подсчетом голосов и установлением действительных результатов народного волеизъявления. Только согласованные действия всех оппозиционных сил дают шанс победить такое зло как действующий режим.

При сохранении существующего порядка избрания Президента каждая из трех политических сил поддержит того кандидата от этих сил, который выйдет во второй тур, и каждая будет работать на его победу с полной отдачей и тотальной мобилизацией собственных ресурсов, даже если такой кандидат и будет принадлежать к другой политической силе», - говорится в декларации.

“Если режим Януковича свойственным ему способом продавит переход к избранию Президента в один тур, «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» определят единого кандидата уже в первом туре”, - сказал Турчинов.

В декларации отмечается, что «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» постоянно будут координировать стратегию и тактику предвыборной кампании, вносить в них оперативные технологические коррективы в соответствии с изменчивой политической ситуацией.

«УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» дадут общую оценку и будут жестко противостоять тем кандидатам в Президенты, которые, прикрываясь оппозиционностью, будут принимать участие в выборах с целью распылить в угоду Януковичу голоса оппозиционно настроенных избирателей.

“Вместе борясь с режимом за политические, экономические и социальные права граждан, «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» совместно будут действовать в парламенте и вне него. Единство оппозиционных сил является главным залогом победы над Януковичем, возвращения Украины на европейский путь демократического, экономического и социального развития”, - подытожил Турчинов.