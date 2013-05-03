Прокуратура взялась проверять законность застроек у моря

В Донецкой области по поручению генерального прокурора Украины Виктора Пшонки начаты проверки законности застройки побережья Азовского моря.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, областной прокуратурой начата комплексная проверка состояния соблюдения законодательства в части предоставления в собственность и пользование земель прибрежных полос вдоль Азовского моря.

По словам прокурора Донецкой области Олега Сюсяйло, на Азовском побережье «имеют место факты незаконной застройки, из-за которых туристы и, в первую очередь, местные жители лишены права на доступ к пляжам». Поэтому, как подчеркнул прокурор, «основной целью проверки стала необходимость обеспечить право граждан на общее водопользование, поскольку все без исключения имеют равное право доступа к прибрежной полосе».

Прокуратурой Донецкой области на текущей неделе было проведено рабочее совещание с привлечением специалистов контролирующих органов, среди которых представители экологической инспекции, инспекции сельского хозяйства, а также инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Донецкой области.

Уже созданы рабочие группы, которые проведут рейды в Новоазовском, Першотравневом районах и в городе Мариуполе. В рамках проверки будет изучен вопрос застройки прибрежных территорий, а также законности судебных решений по этим вопросам и их исполнения.

Проверка будет продолжаться до конца мая, по ее результатам будут приняты соответствующие процессуальные решения, заключено в сообщении.