Глава МИД Литвы: ЕС настаивает, что дело Тимошенко должно быть решено

"Должны быть сняты все вопросы селективного правосудия. Это значит, что правовой процесс имеет место, в правовом государстве должны быть законы, и они должны выполняться. Но сомнения в том, что есть выборочное правосудие, должны исчезнуть", - сказал Л.Линкявичус в интервью «5 каналу», сообщается на сайте Юлии Тимошенко.

В первую очередь, по словам главы МИД Литвы, это касается решения дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. "Только тогда будет открыт путь, и тогда скептики относительно приближения Украины к ЕС будут разоружены, а пока ситуация такая, какая есть", - подчеркнул он.

"В Европейском Союзе очень пристально наблюдают за ситуацией в Украине", - подчеркнул Л.Линкявичус.

Как сообщалось, Литва с 1 июля 2013 года будет председательствовать в Европейском Союзе.

Совет ЕС 10 декабря 2012 года определил условия для продолжения переговоров с властью Украины о перспективе подписания Соглашения об ассоциации. "Совет ЕС ожидает, что органы власти Украины устранят случаи политически мотивированного преследования без задержек, а также предпримут дальнейшие шаги по реформированию судебной системы для предотвращения таких случаев в будущем", - отмечалось в документе.

После саммита Украина-ЕС 25 февраля 2013 года президенты Европейского совета и Европейской комиссии Герман Ван Ромпей и Жозе Мануэль Баррозу заявили, что ключевым условием для подписания Соглашения с Украиной об ассоциации с Европейским Союзом остается решение вопроса выборочного правосудия. "Подписание соглашения об ассоциации основывается на трех вопросах – это выборочное правосудие, избирательное законодательство и реформы. Мы, со стороны Европейского Союза призываем, чтобы подвижки в этих вопросах произошли до мая этого года", - подчеркнул Г.Ван Ромпей.