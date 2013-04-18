Янукович не против пикетов в Межигорье, но не сейчас

Об этом сказала пресс-секретарь Президента Украины Дарья Чепак в ответ на обращение "Украинской правды"

"Президент Украины считает, что такие события (...) должны регулироваться исключительно в законодательном поле. Вместе с тем, глава государства убежден, что правовое урегулирование вопроса мирных собраний в Украине нуждается в совершенствовании", - сказано в письме, обнародованном «Украинской правдой».

При этом Д.Чепак процитировала слова В.Януковича, высказанные в июне 2010 года: "Безусловно, мы, как европейская страна, должны соблюдать нормы, права и свободы, которые есть в Европе. И мы к этому будем стремиться".

Также Д.Чепак напомнила, что в январе 2011 года В.Янукович подписал План мероприятий по выполнению обязательств Украины перед Советом Европы, в которых Минюст Украины обязан обеспечить сопровождение в Верховной Раде законопроекта о порядке организации и проведения мирных мероприятий.

Д.Чепак сослалась также на одобренную в 2012 году В.Януковичем "Стратегию государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине".

"В соответствии со Стратегией, государственная политика (...) будет предусматривать, в том числе, и усовершенствование процедур проведения мирных собраний", - отметила Д.Чепак.

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Как сообщалось, 15 апреля под Межигорьем состоялась акция "Демократического альянса" в поддержку ранее арестованных членов организации Василия Гацко и Максима Панова.

5 апреля суд запретил "Демократическому альянсу" проводить акцию протеста против плохого состояния дорог в Украине перед резиденцией Президента в Новых Петровцах.

Активисты организации все равно прибыли на место проведения акции, заявив, что проверяют ликвидацию последствий наводнения.

11 апреля суд постановил арестовать М.Панова на 7 суток, еще трех «демальянсовцев» - приговорил к выплате штрафа 170 грн за нарушение запрещения на проведение акции.

12 апреля активисты организации пришли к Межигорью требовать освобождения М.Панова.

На этот раз участников акции приговорили к выплате штрафа 170 грн, а лидера «Демальянса» В.Гацко – к 5 суткам ареста.