Активисты собираются подарить власти памперсы

Демократический альянс запланировал акцию 15 апреля, в 9:30, возле резиденции президента Виктора Януковича в селе Новые Петровцы состоится акция протеста "Нас не испугать".

Об этом сообщает ТВі со ссылкой на пресс-службу "Демальянса". Акция будет проходить в поддержку арестованных активистов "Демальянса" Василия Гацько и Максима Панова.

"Наша цель - показать режиму, арестами он ничего не достигнет. Аресты - это способ посеять страх в обществе, ведь трусов легко грабить и обманывать. Сегодня перед каждым из нас стоит задача переломить свой страх и заставить власть бояться. Мы призываем всех сознательных украинцев прийти на акцию протеста и продемонстрировать, что мы не трусы. Чем больше украинцев скажут Януковичу, что они его не боятся, тем быстрее он начнет бояться нас", - говорит заместитель председателя" Демократического альянса "Виктор Андрусив.

Активисты считают, что "наступила критическая точка, когда политический режим переступил черту". "Если завтра украинцы не покажут президенту, что всех ему не пересажать - послезавтра Украина станет Беларусью и каждого можно будет засадить за решетку за кривое слово или местонахождение", - убеждены в "Демальянсе".

Участники акции намерены подарить Президенту и его охранникам памперсы.

Как известно, в среду, 10 апреля, возле Межигорья задержали четырех активистов "Демальянса", которые "хотели помочь ликвидировать паводок, потому что именно из-за наводнения суд запретил их акцию протеста 10 апреля".

11 апреля одному из участников событий в Межигорье, Максиму Панову, суд вынес приговор - 7 суток ареста.

12 апреля активисты вышли в Межигорье, требуя рассмотрения апелляции на решение суда по Панову.

13 апреля председателя "Демократического альянса" Василия Гацько арестовали на 5 суток за организацию "похода на Межигорье".