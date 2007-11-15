Романтическая мечта Матвиенко: Кабмин без Януковича и Тимошенко

Лидер Украинской республиканской партии “Собор” Анатолий МАТВИЕНКО считает самой лучшей для Украины коалицию “Нашей Украины – Народной Самообороны”, Партии регионов и БЮТ, но прогнозирует создание “демократической коалиции”.

Об этом он сообщил во время интернет-конференции.

Лидер УРП “Собор” подчеркнул, что он выступает за формирование демократической коалиции, “за то, что все депутаты блока “Наша Украина – Народная Самооборона” должны поддержать ту кандидатуру на должность премьера, которую предложит БЮТ”. Однако, говоря о содержании программы коалиции, А.МАТВИЕНКО выразил мнение, что “она должна быть программой договоренности и определенного компромисса всех субъектов ее создания”. “И за те позиции, которые декларировала БЮТ и, на взгляд НУ-НС, которые являются нереальными, нельзя обвинять НУ-НС, что он просит исключить их из коалиционного соглашения, или конкретно какую-то партию, которая входит в НУ-НС”, - отметил А.МАТВИЕНКО. Он считает, что “это не означает, что БЮТ не может добиваться реализации выполнения своих обещаний, и это остается за ним, но нельзя насиловать других за то, в чем ты искренне убежден, - стоит отказаться, потому что это уже не демократическая коалиция, а какая-то авторитарная, а следовательно и перспектива ее не очень утешительная”.

А.МАТВИЕНКО прогнозирует, что “демократическая коалиция будет создана скорее всего 95 к 5”. По его словам, очень важно, чтобы эта демократическая коалиция была создана и работала не ради президентских выборов, а ради решения самых болезненных проблем настоящего.

“Если это будет положено в основу, то она будет работать до следующих парламентских выборов, надеюсь, очередных. Если же популизм ожидания президентских выборов в ее работе победит, то коалиция будет недолговременной”, – подчеркнул он.

Вместе с тем лидер УРП “Собор” убежден, что “самая лучшая коалиция с точки зрения интересов Украины – коалиция БЮТ, ПР и НУ-НС”. “Без ЯНУКОВИЧА и без Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьера, но с активным участием и ЯНУКОВИЧА, и ТИМОШЕНКО в государственно-созидательном труде, признавая их претензии на будущие президентские выборы. Но это моя романтическая мечта”, – добавил А.МАТВИЕНКО.