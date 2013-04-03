В оппозиции говорят, что регионалы с КПУ сорвали заседание Регламентного комитета

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Андрей Пышный, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Целью этого заседания, по его словам, было рассмотрение вопроса о резолюции недоверия правительству, инициированного представителями трех оппозиционных фракций.

На 15.00 на заседание в полном составе собрались представители от оппозиционных фракций: первые заместители председателя комитета А.Пышный и Виталий Карпунцов, заместитель председателя Игорь Швайка, а также члены комитета Валерий Головко, Владимир Бойко, Анатолий Дырив, Эдуард Гурвиц и Арсен Аваков.

А.Пышный подчеркнул, что о времени и месте проведения заседания Комитета всем членам было сообщено заблаговременно.

Он отметил, что представители от оппозиционных фракций в составе Регламентного комитета требуют от его председателя Владимира Макеенко немедленно созвать заседание Комитета, чтобы утвердить график работы самого Комитета и подкомитетов.

«Общая позиция представителей оппозиционных фракций следующая: Регламентный комитет, наконец, должен заработать полноценно, в соответствии с регламентом и законодательством Украины», - подчеркнул А.Пышный.