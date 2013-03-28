Украина начала поставки газа из Европы через Венгрию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил сегодня журналистам в рамках официального визита в Венгрию.

«Мне очень приятно сообщить, что сегодня - и это знаменательно - украинско-венгерскую границу пересекла первая молекула, в шутку, конечно, венгерского газа по реверсной системе поставок газа в Украину. Это, без преувеличения, очень большое событие, потому что оно реально означает прорыв энергетической зависимости Украины», - сказал Н.Азаров.

По его словам, знаменательно, что такой прорыв произошел со стороны Венгрии, и в связи с этим поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его принципиальный подход, который позволил долгие и трудные переговоры завершить позитивным результатом, и технически подготовить поставки газа.

«И вот сейчас Украина получила возможность транспортировать значительное количество газа на свою территорию. Это, без преувеличения, очень серьезное и важное событие в наших двухсторонних отношениях», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что также обсудил с В.Орбаном вопрос расширения возможностей транзита газа в Украину.

По словам Н.Азарова, венгерский премьер дал соответствующее поручение своим подчиненным, Украина будет проводить такую же работу.