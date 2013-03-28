Киевские дворы обещают расчистить на выходных

Об этом в эфире «5 канала» сообщил заместитель начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Иван Гаврилюк.

«Снег в Киеве убирается, у нас очищены уже основные дороги города и в ближайшее время мы перейдем к придомовой территории. В субботу-воскресенье мы будем расчищать придомовые территории», - заявил Гаврилюк.