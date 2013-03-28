Киевские дворы обещают расчистить на выходных
07:17, 28 марта 2013Политика
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Снег с придомовых территорий Киева начнут расчищать от снега только на выходных.
За дворы возьмутся на выходных / Фото Н.Негрей
Об этом в эфире «5 канала» сообщил заместитель начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Иван Гаврилюк.
«Снег в Киеве убирается, у нас очищены уже основные дороги города и в ближайшее время мы перейдем к придомовой территории. В субботу-воскресенье мы будем расчищать придомовые территории», - заявил Гаврилюк.
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