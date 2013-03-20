Еврокомиссия не увидела улучшений в сфере свободы СМИ в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в обнародованном сегодня Комиссией докладе о прогрессе Украины в 2012 году в рамках Европейской политики соседства.

“Свобода СМИ не улучшилась в 2012 году. Сообщения о физических нападениях на журналистов участились, а правоохранительные органы не расследовали должным образом соответствующие случаи”, - говорится в докладе.

В документе отмечается, что в информационном пространстве Украины в прошлом году доминировали проправительственные медиа, а давление на СМИ, критические к власти - возросло.

“Журналисты и медиа-эксперты критиковали Межведомственную рабочую группу при Администрации Президента за неспособность эффективно реагировать на ситуацию”, - говорится в документе.

В докладе также напоминается о том, что в первом чтении украинским парламентом был принят проект закона о восстановлении уголовной ответственности за клевету, который затем был отозван.

Кроме того, в докладе отмечается, что в 2012 году в Украине нет никакого прогресса в принятии законодательства об Общественном телевидении и прозрачности владельцев СМИ.