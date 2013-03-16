Во Львове началась акция «Вставай, Украина!» (фото)

Во Львове началась акция “Вставай, Украина!”.

Как передает корреспондент УНИАН, более 3 тысяч участников акции сформировали колонну на площади возле памятника Ивану Франко и с сотнями флагов ВО “Батькивщина”, ВО “Свобода”, государственными флагами Украины и красно-черными флагами двинулись по улице Словацкого к улице Дорошенко в направлении памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы, где в 17.00 планируется начало митинга с участием лидеров «Батькивщины» и «Свободы» Арсения Яценюка и Олега Тягнибока. Лидера УДАРа Виталия Кличко сегодня во Львове не ожидают.

Во главе колонны - большой транспарант с изображением проводников ОУН-УПА Степана Бандеры, Романа Шухевича, Евгения Коновальца. За ними идут представители ВО “Свобода” и ВО “Батькивщина”, которые несут полотнища Государственного флага Украины размером 15 на 10 метров. Во главе колонны идут активисты, которые держат транспаранты и плакаты с надписями такого содержания: “Вставай, Україно!”, “Україні волю!”, “Банду геть!”, “Свободу політв’язням!” і “Юля переможе!” Во главе колонны идут А.Яценюк, О.Тягнибок, народные депутаты от оппозиционных сил.