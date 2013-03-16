В оппозиции говорят, что народное вече во Львове состоится при любой погоде

Народное вече «Вставай, Украина!», несмотря на сложные погодные условия, во Львове состоится.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщны», отметив, что в офис Львовской организации партии все время звонят жители Львовской области и жалуются, что из-за ненастья до сих пор усложнено движение на дорогах и им трудно добраться до вече.

«Движение на трассах Львовской области усложнено в первую очередь в Бродовском, Дрогобычском, Радеховском районах. И если центральные трассы расчищают от снега, то большинство сельских дорог до сих пор в заносах», - сообщил народный депутат, лидер Львовской «Батькивщины» Роман Илик, отметив, что, несмотря на сложные погодные условия, народное вече «Вставай, Украина!» во Львове состоится.

«Митинг с участием лидеров оппозиции во Львове состоится. Мы приглашаем львовян принять участие в вече, прийти на площадь перед памятником Кобзарю не ради отдельных политиков или партий, а ради самих себя, своих детей и семей. И совместно выразить протест против действий режима», - призвал Р.Илик.

Лидер Львовской “Батькивщины” напомнил, что участники вече в 16.30 пешим ходом отправятся от памятника И.Франко по улицам Словацкого – Дорошенко – проспект Свободы.