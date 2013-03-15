Кличко убеждал в Брюсселе, что время санкций уже наступило

Лидер партии “УДАР” убежден, что пришла пора персональных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц. Об этом Виталий Кличко говорил в Брюсселе с руководителями европейских институтов сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

По информации пресс-службы, в Брюсселе В.Кличко провел встречи с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Эльмаром Броком, президентом Европейской Народной Партии Вильфредом Мартенсом и председателем группы ЕНП в парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Яцеком Сариуш-Вольски. Также В.Кличко передал письма Высокому представителю ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и Президенту Европарламента Мартину Шульцу.

“Сегодня своими действиями во внутренней и внешней политике украинская власть ведет страну к установлению диктатуры и международной изоляции. Демократический мир не понимает, как можно говорить о европейских стремлениях, в нарушение всех прав и свобод граждан и пытаться подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, одновременно обсуждая какие-то форматы присоединения к Таможенному Союзу”, – подчеркнул В.Кличко.

По его словам, украинская власть во главе с Президентом Виктором Януковичем должна осознавать серьезность последствий своих действий. “Граждане Украины не должны быть заложниками такой политики власти. Поэтому международные санкции должны касаться не Украины в целом и ее граждан, а высокопоставленных должностных лиц, с реальными фамилиями и должностями. Эти санкции должны лишить украинскую власть возможности прятать свои состояния за рубежом и чувствовать себя безнаказанными за коррупционные действия, нарушение прав и свобод граждан, выборочное правосудие, уничтожение парламентаризма. “УДАР” предлагает расследование относительно счетов украинских высокопоставленных должностных лиц, прокуроров и судей, бизнес-сделок и их имущества за рубежом”, - отметил В.Кличко.

Он уверил, что партия “УДАР” последовательно выступает за присоединение Украины к европейскому сообществу и осуществление всех необходимых для этого шагов. В частности, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и создание зоны свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, 14 марта В.Кличко в Вашингтоне обсудил с заместителем государственного секретаря США Вильямом Бернсом вопрос о введении международных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц.