Кличко убеждал в Брюсселе, что время санкций уже наступило
Кличко в Брюсселе убеждал евродепутатов, что пришла пора персональных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц
Лидер партии “УДАР” убежден, что пришла пора персональных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц. Об этом Виталий Кличко говорил в Брюсселе с руководителями европейских институтов сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».
По информации пресс-службы, в Брюсселе В.Кличко провел встречи с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Эльмаром Броком, президентом Европейской Народной Партии Вильфредом Мартенсом и председателем группы ЕНП в парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Яцеком Сариуш-Вольски. Также В.Кличко передал письма Высокому представителю ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и Президенту Европарламента Мартину Шульцу.
“Сегодня своими действиями во внутренней и внешней политике украинская власть ведет страну к установлению диктатуры и международной изоляции. Демократический мир не понимает, как можно говорить о европейских стремлениях, в нарушение всех прав и свобод граждан и пытаться подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, одновременно обсуждая какие-то форматы присоединения к Таможенному Союзу”, – подчеркнул В.Кличко.
По его словам, украинская власть во главе с Президентом Виктором Януковичем должна осознавать серьезность последствий своих действий. “Граждане Украины не должны быть заложниками такой политики власти. Поэтому международные санкции должны касаться не Украины в целом и ее граждан, а высокопоставленных должностных лиц, с реальными фамилиями и должностями. Эти санкции должны лишить украинскую власть возможности прятать свои состояния за рубежом и чувствовать себя безнаказанными за коррупционные действия, нарушение прав и свобод граждан, выборочное правосудие, уничтожение парламентаризма. “УДАР” предлагает расследование относительно счетов украинских высокопоставленных должностных лиц, прокуроров и судей, бизнес-сделок и их имущества за рубежом”, - отметил В.Кличко.
Он уверил, что партия “УДАР” последовательно выступает за присоединение Украины к европейскому сообществу и осуществление всех необходимых для этого шагов. В частности, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и создание зоны свободной торговли.
Как сообщал УНИАН, 14 марта В.Кличко в Вашингтоне обсудил с заместителем государственного секретаря США Вильямом Бернсом вопрос о введении международных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц.