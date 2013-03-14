Кивалов просит не связывать выводы Венецианской комиссии с делом Тимошенко

«На 94-ой мартовской сессии Венецианская комиссия, среди прочих, рассматривала вопрос и о разграничении политической и уголовной ответственности. Этот вопрос рассматривался в Комиссии планово, по запросу Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ. Хочу особо подчеркнуть, что это не имеет прямого отношения к Юлии Тимошенко, как это представили в украинских СМИ оппозиция» - пояснил Кивалов, сообщает пресс-служба ПР.

«В своем заключении, о котором так много пишут в прессе, Венецианская комиссия попыталась определить единые критерии для разграничения политической и уголовной ответственности для всех государств-членов Совета Европы», - сообщил Кивалов.

Он объяснил, что в документе был сделан сравнительный обзор правил «уголовной» ответственности министров различных странах Европы, в том числе и Украины.

Он также акцентировал внимание на том, что при рассмотрении вопроса были приведены примеры из нескольких стран, а не только Украины.

«Кроме того, в заключении Комиссии при рассмотрении вопроса о применении правил об уголовной ответственности министров на практике приведены примеры привлечения министров разных государств к ответственности, а именно, упоминается о делах по привлечению к ответственности министров Франции, Дании, Исландии и Украины.

«Венецианская комиссия рассматривала вопрос о разграничении политической и уголовной ответственности с точки зрения сравнительного конституционного права, и не нужно придавать политический окрас профессиональной работе европейских юристов», - заявил Кивалов.

«Заключение Венецианской комиссии следует воспринимать, как результат своеобразного исследования, проведенного профессиональными юристами из разных стран, а не искать политическую подоплеку там, где ее нет и использовать такой авторитетный орган Совета Европы в своих частных интересах», - заключил Кивалов.