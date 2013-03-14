Оппозиция перекрыла центральную улицу Винницы

В Виннице с участием лидеров оппозиции Олега Тягнибока и Арсения Яценюка стартовала Всеукраинская акция Объединенной оппозиции “Вставай, Украина!”.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию прибыло около 2,5 тыс. человек, которые сейчас проводят марш.

Участники акции - сторонники партий “Свобода”, “УДАР”, “Батькивщина”, Европейской партии и партии “Фронт Змін” - развернули в начале колонны флаги Украины размером около 8 на 10 метров.

Проходя по центральной улице города, движение транспорта на которой сейчас перекрыто, участники акции скандируют “Банду прочь!”. Они также несут плакаты с надписями “Народ проснись!”, “За Украину, за ее судьбу, за честь и волю, за народ!” и другие.

Перед началом акции лидер “Свободы» О.Тягнибок сказал, что общая цель Объединенной оппозиции - это смена действующей власти в Украине. Он подчеркнул, что совместно партия “Батькивщина”, “Свобода” и “УДАР” разработали более 30 законопроектов, касающихся осуществления перемен в стране.

“Сегодня первый день нашей акции, и после ее завершения мы сможем аккумулировать все то, чего хочет народ, и это будет указателем для наших последующих действий», - сказал О.Тягнибок. Он сказал, что завтра акция пройдет в Ужгороде, послезавтра - во Львове.

“Я уже вижу, что акция пройдет на ура!”, - сказал О.Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя фракции “Батькивщина” А.Яценюка, акция оппозиции “Вставай, Украина!” продлится два месяца.