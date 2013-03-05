На довыборах в Днепропетровский облсовет побеждают ПР и коммунист

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии Павел Шандыба, в округе №4 (Кривой Рог) победил, набрав 74% голосов, выдвиженец Партии регионов Николай Веропотвелян, в округе №23 (Синельниково) – представитель Компартии Украины Сергей Храпов (62% голосов).

По данным облтеризбиркома, выборы выиграли представители ПР также в округах №26 (Терновка) Василий Снигур (59% голосов), №32 (Верхнеднепровский район) - Иван Смок (74% голосов), №63 (Томаковский район) - Тамара Скорук, которая набрала 70% голосов.

По словам П.Шандыбы, из округа № 2 (Днепропетровск) в облтеризбирком протоколы еще не поступили. Предварительно, там побеждает регионал Александр Пшинько, за которого проголосовало 60% избирателей.

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Представитель ВО „Свобода” Андрей Денисенко, который баллотировался по округу №2 и набрал около 30% голосов, заявил УНИАН, что „3 марта в Днепропетровске состоялись массовые фальсификации выборов”. В частности, по его словам, речь идет о „голосовании на закрытых избирательных участках, где был применен админресурс и массовый вброс бюллетеней”.

„Частично факты вброса бюллетеней зафиксированы на видео, которое будет приобщено к актам и жалобам о нарушениях на выборах, с которыми мы обратимся в облтеризбирком и в правоохранительные органы”, - сказал А.Денисенко.

По данным Днепропетровского облтеризбиркома, на промежуточных выборах в Днепропетровский облсовет явка избирателей в среднем составляла 26,5%.

Также отмечается, что в округе №23 почти 11% избирателей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали против всех кандидатов.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2013 года в 6 мажоритарных одномандатных округах состоялись довыборы (промежуточные выборы) в Днепропетровский облсовет в связи с избранием в Верховную Раду депутатов облсовета и гибелью депутата областного совета по округу №63.