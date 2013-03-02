Адвокат: Янукович может помиловать Луценко и без его прошения

Об этом в комментарии УНИАН сказал адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин.

"Процедура помилования устанавливается указом Президента. Глава государства может менять эту процедуру, либо отменять ее", - отметил И.Фомин.

По словам адвоката, процедура помилования предусматривает обязательное обращение осужденного к Президенту с прошением о помиловании.

"Президент вправе эту процедуру изменить, так как он этого пожелает, - это его конституционное право", - сказал И.Фомин.

"Если Президент считает, что те или иные лица, по которым пройдена вся процедура рассмотрения в судах, подлежат помилованию, он может помиловать", - добавил адвокат Ю.Луценко.

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Как сообщал УНИАН, В.Янукович на итоговой пресс-конференции пообещал рассмотреть вопрос о помиловании Ю.Луценко, если Высший спецсуд не отпустит экс-министра после рассмотрения кассации.

“Если он (суд - УНИАН) его не освободит, я буду рассматривать вопрос о его помиловании. Тогда настанет мой черед... Нужно дождаться решения кассационного суда”, - сказал он.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы за растрату государственных средств в особо крупных размерах и к 2 годам ограничения свободы за служебную халатность в должности министра внутренних дел.

С августа 2012 года Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии в Черниговской области.

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15 февраля экс-министр внутренних дел Ю.Луценко заявил, что не будет просить Президента Украины В.Януковича о помиловании.

«Отказ просить помилования у В.Януковича - это моя форма сопротивления злу. Так я понимаю свой долг перед страной и единомышленниками», - отметил Ю.Луценко.