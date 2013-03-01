Янукович готов рассмотреть вопрос о помиловании Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

«Это болезненный вопрос. Я на него неоднократно отвечал, и в очередной раз скажу, что его необходимо рассматривать в юридической прежде всего плоскости, и в правовой», - сказал Президент.

Он заметил, что решение необходимо принимать, когда будут завершены все судебные разбирательства, в том числе по Ю.Луценко еще нет решения кассационного суда.

«На сегодняшний день кассационный суд еще не рассмотрел вопрос по Луценко. Откровенно говоря, я очень давно знаю Юрия Луценко. Его как человека очень жалко. Он страдает по своей глупости, которую он сделал... с этим водителем... Хотел сделать, как лучше, а попал под уголовную статью. Поэтому нужно дождаться (решения кассационного суда - УНИАН)”, - сказал В.Янукович и не исключил, что эта инстанция может выпустить Ю.Луценко на свободу.

“Я откровенно говорю, несмотря на то, что он там изображает из себя большого оппозиционера. Он страдает, а я от этого не радуюсь... Он в таком сложном положении находится”, - сказал Президент.

Как отметил В.Янукович, после завершения рассмотрения кассационной жалобы в суде он будет рассматривать решение о помиловании.

“Если он (кассационный суд - УНИАН) его не освободит, я буду рассматривать вопрос о его помиловании. Тогда настанет мой черед... Нужно дождаться решения кассационного суда”, - сказал он.

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При этом В.Янукович отметил, что не хочет давить на суд, и суд должен принять решение в соответствии с законом. “Нам нужно подождать небольшое время, когда будет завершение этого дела, и будет ответ”, - сказал В.Янукович.

“Возможно, суд его выпустит”, - сказал В.Янукович после завершения трансляции пресс-конференции, когда журналисты еще раз спросили, возможно ли, что Президент помилует Ю.Луценко.