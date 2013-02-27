Луценко предлагает организаторам его ареста выкручиваться самим

Об этом осужденный политик написал в своем интернет-блоге на «Украинской правде».

"Просить о помиловании у Президента Януковича я не буду, мне не в чем каяться. Я – политический узник этого режима, а не преступник. Для меня есть вещи, которые важнее свободы. Я не могу допустить унижения Майдана и украинской демократии. Я не совершал инкриминируемых мне преступлений", - отметил Ю.Луценко.

Кроме того, политик констатировал, что статьи, по которым он осужден, не подпадают под амнистию. Ю.Луценко считает, что самый простой для него путь освобождения из мест лишения свободы - рассмотрение дела в объективном суде. Вместе с тем, он отметил, что такого суда в Украине не существует.

"Даже Высший специализированный суд, зависимый от Президента, вопреки законодательной норме превысил допустимый срок начала рассмотрения моего дела на 4,5 месяца. Это означает полное понимание заказчиками моего дела того факта, что я на 100% выиграю дело в Европейском суде по правам человека. Они просто не дают мне пройти зависимый украинский суд и дойти до ЕСПЧ", - сказал он.

Ю.Луценко добавил, что путь его освобождения по состоянию здоровья оказался "непроходимым".

Он добавил, что сможет выйти из тюрьмы лишь тогда, когда такое решение будет принято в Администрации Президента. "Там должны принять решение – дать возможность пройти кассацию и передать дело в Европейский суд, или принять другое решение. Я не собираюсь делать работу за организаторов моего ареста и придумывать варианты, как завершить это грязное шоу. Те, кто вляпались в это дело, пусть сами думают над тем, как из него выбираться", - отмечает Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, руководители Мониторинговой миссии Европейского Парламента - экс-президент Европарламента Пэт Кокс и экс-президент Польши Александр Квасневский - просили Президента Украины Виктора Януковича помиловать экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил А.Квасневский.

«Что касается Юрия Луценко, то мы с Коксом просили Президента Януковича о помиловании Луценко. Если бы это было сделано, было бы легче вести переговоры относительно ассоциации», - сказал А.Квасневский.

Напомним, Ю.Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы за растрату государственных средств в особенно крупных размерах и к 2 годам ограничения свободы за служебную халатность в должности министра внутренних дел.

С августа 2012 года Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии в Черниговской области.

В декабре 2012 года Менский районный суд Черниговской области отказал экс-министру в освобождении по состоянию здоровья.

Защита экс-министра заявляет, что он серьезно болен. По убеждению адвокатов, заболевания Ю.Луценко - цирроз печени и портальная гипертензия - являются основанием для освобождения по состоянию здоровья, поскольку эти диагнозы включены в перечень болезней, которые позволяют досрочное освобождение из мест лишения свободы.

15 февраля с.г. экс-министр внутренних дел Ю.Луценко заявил, что не будет просить Президента Украины В.Януковича о помиловании.

«Отказ просить помилования у В.Януковича - это моя форма сопротивления злу. Так я понимаю свой долг перед страной и единомышленниками», - отметил Ю.Луценко.