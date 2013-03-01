Тюремщики просят не политизировать условия содержания Тимошенко

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ГПтС.

Как заявили в пенитенциарной службе, «таких условий, в которых содержится осужденная к лишению свободы Ю.Тимошенко, не имеет больше ни один заключенный или осужденный в Украине».

Также в ГПтС заверяют, что камеры в палате экс-премьера демонтированы, отмечая, что во время этого демонтажа присутствовала защитник осужденной – Евгения Тимошенко.

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Кроме того, говорится в сообщении, в отсутствии камер видеонаблюдения имели возможность убедиться все члены Международной медицинской комиссии, которые работали вчера в ЦКБ № 5, в томе числе и представители немецкой клиники «Шарите». А также об их отсутствии официально заявлял даже защитник Сергей Власенко, подчеркнули в ГПтС.

Также в пенитенциарной службе заявили, что депутат Григорий Немыря сознательно говорит неправду представителям посольств о якобы препятствовании в организации встречи народных депутатов с Ю.Тимошенко.

«Если политические соратники Ю.Тимошенко не могут придумать лучших информационных поводов, кроме оговора сотрудников колонии, то нам совсем не тяжело по нескольку раз в день разъяснять обществу и аргументировано доказывать неправдивость их заявлений», - отметили в ГПтС, добавив, что «третий раз за сегодняшний день сообщаем: осужденная Ю.Тимошенко отказалась проследовать в комнату свидания для общения с депутатами, хотя и находилась в коридоре на расстоянии одного метра от этой комнаты».

«Поэтому подобные действия Ю.Тимошенко и ее окружения мы расцениваем исключительно как провокации», - заявили в ГПтС.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что ему и депутатам Григорию Немыре и Сергею Пашинскому без объяснений причины отказали во встрече с Ю.Тимошенко 1 марта.

«Сегодня нам отказано во встрече с Юлией Тимошенко без каких-либо объяснений. Все, что рассказывает пенитенциарная служба, - это ложь”, - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что народные депутаты от оппозиции в соответствии с законом имели право, по крайней мере, осмотреть помещение, в котором содержится Ю.Тимошенко.

По словам А.Яценюка, депутаты, кроме всего прочего, хотели убедиться, что в блоке экс-премьера сняты видеокамеры, что “выполняются обещания Януковича”.

А.Яценюк отметил, что и начальник караула, и руководитель Качановской исправительной колонии отказали лидерам оппозиции как во встрече с Ю.Тимошенко, так и в осмотре помещения, где она содержится.