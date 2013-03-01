Тюремщики говорят, что Тимошенко сама не хочет свидания с Яценюком

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня А.Яценюк, Г.Немыря и С.Пашинский прибыли в ЦКБ № 5 с целью получения разрешения на проведение краткосрочного свидания с Ю.Тимошенко.

Поскольку законом предусмотрена возможность проведения осужденными одного краткосрочного свидания в месяц в составе не более трех человек и длительностью не более 4 часов, руководство Качановской колонии такое разрешение народным депутатам предоставило, проинформировали в ГПтС.

«В связи с этим осужденной было предложено проследовать в специально обустроенное помещение для проведения свиданий с прибывшими», - отметили в пенитенциарной службе, добавив, все свидания Ю.Тимошенко всегда проходили в этом помещении.

В то же время, в ответ осужденная Ю.Тимошенко отказалась встретиться с депутатами, утверждают в ГПтС.

В случае, если осужденная изменит свое решение, пенитенциарная служба готова к обеспечению организации краткосрочного свидания, заверили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее С.Пашинский заявил, что его и депутатов А.Яценюка и Г.Немырю не пускают к Ю.Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове.

“Мы разрешение получили, но нас тупо не пускают. Все перегородила милиция”, - сказал С.Пашинский.