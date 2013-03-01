Из-за пресс-конференции Януковича люди не могли попасть на работу без пропусков

Как передает корреспондент УНИАН, на углу Крещатика и улицы Трехсвятительской правоохранители пропускают людей за ограждение только по журналистским пропускам и по документам, свидетельствующим, что человек работает в одном из двух зданий, попавших в зону милицейского оцепления.

При этом непосредственно вблизи Украинского дома расположились около 100 сторонников Партии регионов. Милиция отказывается объяснять, на каких основаниях они пропустили сторонников одной политической силы. Митингующие отмалчиваются, а один сказал, что они пришли еще до 8-и часов утра.

Вместе с тем, работники ресторана “Мафия”, работающие с 6-и утра, пожаловались, что не могли попасть на работу без пропусков.

Напомним, активисты "Батькивщины" сегодня проводят пикет недалеко от Украинского дома. Они стоят от гостиницы «Днепр» до стадиона «Динамо» с партийными флагами.