Оппозиция передумала срывать «шоу» Януковича, но на пикет вышла

Как передает корреспондент УНИАН, активисты “Батькивщины” стоят от гостиницы «Днепр» до стадиона «Динамо». Они держат партийные флаги.

Непосредственно под Украинским домом собрались на митинг люди под флагами “Молодых регионов”.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля стало известно, что 1 марта «Батькивщина» планирует провести пикет перед Украинским домом, где будет проходить пресс-конференция В.Януковича.

По информации пресс-службы «Батькивщины», «Оппозиция не планирует срывать пресс-конференцию Президента. Такое решение принято исключительно из уважения к украинским журналистам, которые уже полтора года не имеют возможности задать свои вопросы Януковичу и которых вместо этого «кормят» нудными срежиссированными шоу».