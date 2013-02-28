Прокурор: никто не будет хватать и загружать Тимошенко в автомобиль

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не отказывается давать показания по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня, но пока их не предоставляла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Лилия Фролова.

«Она категорически не отказывается от дачи показаний. С одной стороны, она говорит, что она готова их предоставить, с другой, что не готова по состоянию здоровья», - сказала Л.Фролова.

Она отметила, что дача показаний является правом подозреваемой, а не ее обязанностью.

“Дача следствию показаний - это тоже ее право, и для полноты следствия нам бы хотелось получить эти показания... Будем надеяться, что она даст показания. Но если это право она не использует несколько раз, на этом будет поставлена точка”, - отметила представитель государственного обвинения, объяснив, что таким образом досудебное осуществление по делу будет завершено.

Вместе с тем Л.Фролова заверила, что следствие использует все методы для того, чтобы права Ю.Тимошенко были соблюдены. Прокурор отметила, что никто не будет “хватать и загружать Тимошенко” в автомобиль, чтобы доставить ее в суд на допрос свидетеля, поскольку все понимают, что такие действия будут использованы против следствия.

В то же время Л.Фролова отметила, что сейчас защита Ю.Тимошенко, равно как и сама подозреваемая, преднамеренно затягивают расследование дела. По убеждению следователей, подозреваемая не хочет принимать участия в расследовании дела и в его рассмотрении в суде.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева по ходатайству стороны обвинения начал 13 февраля проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня. Суд допросил двух свидетелей - Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева. Допросы проходили в отсутствие Ю.Тимошенко, которая требовала от суда обеспечить ее присутствие на судебных заседаниях. Вместе с тем в ГПтСУ заявляли, что Ю.Тимошенко отказывалась присутствовать на допросах.

Допрос следующего свидетеля в Печерском суде запланирован на 4 марта.