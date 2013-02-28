Тюремщики жалуются, что Тимошенко на них наговаривает врачам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы, немецкие врачи в настоящее время продолжают работу в составе Международной медицинской комиссии Минздрава с осужденной Ю.Тимошенко.

Однако, в связи с тем, что осужденная пытается ввести в заблуждение даже врачей из клиники «Шарите», пресс-служба пенитенциарной службы вынуждена повторно разъяснить ситуацию относительно условий возможного этапирования Ю.Тимошенко.

«В частности, осужденная наговорила немецким врачам о том, что сотрудники пенитенциарной службы якобы требовали от нее, чтобы она чуть ли не пешком следовала на судебное заседание в г. Киев. Рассказала им о несуществующих четырех условиях от сотрудников пенитенциарной службы, а также якобы о том, что она чуть ли не по нашей воле должна провести сидя в судебном заседании непрерывно 8 часов», - сказано в сообщении.

В ГПтС опровергли эти слова Ю.Тимошенко.

«Мы уже разъясняли, что таких требований не существует в природе. И руководство учреждения, единственное чем интересовалось у осужденной, так это ее возможностью находиться в дороге в течение 6-7 часов, и нужна ли ей какая-то дополнительная помощь сотрудников пенитенциарной службы во время этапирования в случае ее реального желания», - отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным ГПтс, Ю.Тимошенко также сообщила немецким врачам, что требует, чтобы ее занесли в суд на носилках. «Это обстоятельство мы тоже уже комментировали», - напомнили в службе.

С учетом вышеизложенного, ГПтС заявляет, что всегда действовала и будет действовать в рамках действующего законодательства.

Также пенитенциарная служба в очередной раз призвала Ю.Тимошенко и ее «окружение» не искажать какую-либо информацию о деятельности сотрудников Качановской колонии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в харьковскую больницу «Укрзалізниці», где находится Ю.Тимошенко, прибыли врачи из немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль и Аннет Райсхауэр.