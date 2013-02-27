Пшонка: украинские и немецкие врачи дадут оценку здоровью Тимошенко

Немецкие врачи после трех месяцев отсутствия скоро приедут и вместе с украинскими коллегами дадут оценку здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, комментируя ситуацию с заболеваемостью Ю.Тимошенко.

«Сегодня есть заключение судебно-медицинской экспертизы с предупреждением об уголовной ответственности - четко, качественно, высшая профессура поставила подписи под документом о том, что Тимошенко может принимать участие в рассмотрении судебных дел и участие в следственных действиях, - объяснил В.Пшонка. - В заключении есть (материалы – УНИАН) комиссии Министерства здравоохранения, которая с момента нахождения Тимошенко на больничном пристально смотрит с немецкими врачами состояние здоровья Тимошенко».

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По словам генпрокурора, врачи «дали заключение, что она должна быть уже выписана из больницы, более того, что все процедуры лечебного характера и реабилитационного характера завершены».

«Около трех месяцев немецкие врачи не приезжали к Тимошенко. Сегодня они приедут, вот они снова дали сообщение, что они приедут», - сказал В. Пшонка, отметив, что по приезду они совместно с украинскими медиками вынесут свое заключение.

«Украинские врачи постоянно отслеживают всю ситуацию. Соберутся украинские и немецкие врачи. Это не дело ни следователя, ни прокурора - за состояние здоровья (Ю.Тимошенко) отвечают врачи. Пусть говорят вместе о ее состоянии здоровья», - заключил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Министерстве здравоохранения заявили, что Ю.Тимошенко, которая с мая 2012 года находится в ЦКБ «Укрзалізниці», не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре.

«Комиссия Минздрава пришла к заключению, что пациентка Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении и реабилитационных мерах в стационаре”, - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 февраля, защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что врачи экс-премьер-министра Украины из берлинской клиники “Шарите” еще не получили официального сообщения о возможности организации встречи в больнице со своей пациенткой.

“Насколько мне известно, по состоянию на сегодняшний день никакой официальной информации немецкие врачи не получали”, - сказал защитник.