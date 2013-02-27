Власенко: Немецкие врачи до сих пор не получили допуск к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

“Насколько мне известно, по состоянию на сегодняшний день никакой официальной информации немецкие врачи не получали”, - сказал защитник.

По его данным, письмо о том, что Государственная пенитенциарная служба готова обеспечить работу немецких врачей, начиная с 25 февраля, было направлено в Министерство иностранных дел Украины, а не немецким медикам.

“Это письмо от пенитенциарной службы на МИД, а не письмо от МИД на немецких врачей”, - отметил С.Власенко.

В то же время он отметил, что не владеет 100-процентно точной информацией по этому вопросу.

“Я в очередной раз отмечаю, что я не пресс-секретарь немецких врачей. Я базируюсь лишь на той информации, которую я имею лично. Это не значит, что она достоверна в этой ситуации”, - сказал С.Власенко.