Власенко: Немецкие врачи до сих пор не получили допуск к Тимошенко

19:12, 27 февраля 2013
Политика
1301 0

Врачи экс-премьер-министра Юлии Тимошенко из берлинской клиники “Шарите” еще не получили официального сообщения о возможности организации встречи в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове со своей пациенткой.

Власенко говорит, что врачей до сих пор не уведомили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

“Насколько мне известно, по состоянию на сегодняшний день никакой официальной информации немецкие врачи не получали”, - сказал защитник.

По его данным, письмо о том, что Государственная пенитенциарная служба готова обеспечить работу немецких врачей, начиная с 25 февраля, было направлено в Министерство иностранных дел Украины, а не немецким медикам.

“Это письмо от пенитенциарной службы на МИД, а не письмо от МИД на немецких врачей”, - отметил С.Власенко.

В то же время он отметил, что не владеет 100-процентно точной информацией по этому вопросу.

“Я в очередной раз отмечаю, что я не пресс-секретарь немецких врачей. Я базируюсь лишь на той информации, которую я имею лично. Это не значит, что она достоверна в этой ситуации”, - сказал С.Власенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter