Ющенко опровергает, что ПР финансировала «Нашу Украину» на выборах
17:15, 23 февраля 2013Политика
3721 0
Лидер партии ”Наша Украина” Виктор Ющенко опровергает информацию о финансировании своей политической силы Партией регионов во время выборов в Верховную Раду.
Ющенко советует не слушать господина Бондарчука
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос о том, что существует подтверждение финансирования избирательной кампании партии ”Наша Украина” Партией регионов, которое озвучил бывший член партии Сергей Бондарчук.
”Я бы вам советовал не реагировать на то, что будет говорить этот господин. Мы направили отчет в Центральную избирательную комиссию, как финансировалась кампания, ежедневный по поступлениям и ежедневный по расходам. У нас вся кампания безналичная. Этот отчет открытый”, - сказал В.Ющенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter