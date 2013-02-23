Ющенко опровергает, что ПР финансировала «Нашу Украину» на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос о том, что существует подтверждение финансирования избирательной кампании партии ”Наша Украина” Партией регионов, которое озвучил бывший член партии Сергей Бондарчук.

”Я бы вам советовал не реагировать на то, что будет говорить этот господин. Мы направили отчет в Центральную избирательную комиссию, как финансировалась кампания, ежедневный по поступлениям и ежедневный по расходам. У нас вся кампания безналичная. Этот отчет открытый”, - сказал В.Ющенко.