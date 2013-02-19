В Высший совет юстиции войдут председатели ВС, КС и Совета судей - СМИ

Соответствующие предложения рассмотрят на ближайшем съезде судей.

Об этом корреспонденту газеты "Закон и Бизнес" рассказал председатель Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чернобук.

Отвечая на вопрос, каких кадровых изменений следует ожидать от очередного XI съезда судей Украины, который состоится 22 февраля 2012 года, он в частности отметил следующее:

"В первую очередь хотелось бы, чтобы такие изменения позволили учесть не только текущую ситуацию, но и будущие изменения, которые будут иметь место в законодательстве нашего государства. Мне известно, что Конституционной Ассамблеей рассматривался предложенный Администрацией Президента Украины проект изменений в Конституцию Украины, которым в состав Высшего совета юстиции предлагается ввести таких представителей судебной власти как Председатель Верховного Суда Украины, Председатель Конституционного Суда Украины и Председатель Совета судей Украины (по должности).

Считаю, что это правильный шаг, который позволит увеличить представительство судейского сообщества в Высшем совете юстиции, а также обеспечит участие в работе этого органа представителей конституционной юрисдикции и судейского самоуправления.

Однако, убежден, что такое важное решение может быть принято уже на ближайшем съезде судей Украины, которому стоит обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой назначить в состав Высшего совета юстиции Председателя Конституционного Суда Украины и Председателя Совета судей Украины вместо тех членов, которые были избраны парламентом свое время, однако срок полномочий которых заканчивается".