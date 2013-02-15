Свидетель объяснил, почему так долго молчал по делу Щербаня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время допроса в Апелляционном суде Киева, отвечая на вопросы адвоката экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко Александра Плахотнюка.

“Я до 2000 года проживал в Америке, кому оно там надо? А в Украине госпожа Тимошенко была вице-премьером. К кому я бы обращался? Кому на нее делал заявление?”, - сказал С.Зайцев, добавив: “Я не хочу обвинять госпожу Тимошенко, она мне довольно симпатичная женщина. Я говорю то, что я слышал, что мне говорили в глаза. Но надо говорить правду, а оценку должен делать суд”.

Характеризуя отношения Павла Лазаренко к Е.Щербаню и его состоянию свидетель сказал: “господин Лазаренко очень трепетно относился к деньгам. И когда перечислял состояние Е.Щербаня, было видно, что оно его не радует”.