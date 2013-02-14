Фесенко говорит, что решением ВАСУ власть мстит Балоге за выход из фракции ПР

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

В.Фесенко отметил, что решение Высшего административного суда Украины о лишении полномочий депутатов Павла Балоги и Александра Домбровского инспирировано властью и является «элементом мести». Он напомнил, что, в частности, П.Балога сначала вступил во фракцию Партии регионов, а затем вышел из нее, за что, возможно, и был наказан.

По словам политолога, еще одним мотивом для этого судебного решения является попытка властных сил повлиять на депутатов-мажоритарщиков. «Это связано с проблемой стабилизации парламентского большинства», - сказал В.Фесенко.

Вместе с тем, отметил он, власть от этого решения получила противоположный результат, поскольку близкие к П.Балоге и А.Домбровскому Виктор Балога и Петр Порошенко подвергли решение суда чрезвычайно резкой критике.

По мнению эксперта, определенным выходом из ситуации может стать решение Конституционного Суда по этому делу.

В.Фесенко не стал прогнозировать, каким именно оно может быть, и отметил, что это также будет зависеть и от того, как сформулировано представление в КСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что уже направил в КСУ представление относительно соответствия Основному Закону решения Высшего административного суда от 8 февраля о лишении народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского полномочий.

Поводом для решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

"Признать отсутствие у Домбровского Александра Сергеевича и Балоги Павла Ивановича статуса и полномочий народных депутатов. Счесть невозможным достоверное установление результатов выборов 28 октября 2012 года в одномандатных округах № 11 и № 71", - говорится в резолютивной части решения.

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.