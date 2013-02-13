У Балоги готовят иск в Европейский суд за отобранные мандаты

"Наша команда уже работает над иском в Европейский суд по правам человека. Юристы, что им не свойственно, говорят о стопроцентной гарантии нашей победы. Назвали даже конкретную статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, по которой будет выиграно дело Павла Балоги", - написал в своем Facebook брат нардепа Виктор Балога.

На тему: Брат Балоги не собирается сдавать мандат

По словам Виктора Балоги, они не доверяют ни одному из украинских судов.

"Европейский суд - пока единственная инстанция, которая может установить справедливость в этом вопросе. Доверия к любому из украинских судов - будь то Конституционный, или Печерский, или еще какой - нет. Судебная система перестала существовать как независимая ветка власти, поэтому мы не будем играть по правилам шулеров на их территории ", - заявил Балога.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов П.Балогу и Александра Домбровского. Поводом для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область).

"Признать отсутствие у Домбровского Александра Георгиевича и Балоги Павла Ивановича статуса и полномочий народных депутатов. Признать невозможным достоверное установление результатов выборов 28 октября 2012 года в одномандатных округах №11 и №71", - говорится в резолютивной части решения.

Справка УНИАН. 10 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия признала избранным в многомандатном округе № 71 П.Балогу. П.Балога - брат экс-министра чрезвычайных ситуаций Украины, народного депутата 7-го созыва Виктора Балоги. 1

3 декабря 2012 года народный депутат, член партии "Единый центр" П.Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов в Верховной Раде.