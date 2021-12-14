Только 4% граждан России считают, что конфликт обостряет Россия.

75% опрошенных россиян не исключают, что текущая напряженность на востоке Украины может перерасти в полномасштабную войну между Россией и Украиной.

Об этом говорится в опубликованных данных свежего соцопроса Левада-центр, пишет Новая газета.

Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой ход событий маловероятным.

Еще 15% вовсе исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами (СМИ России не учитывают, что вооруженный конфликт РФ против Украины на Востоке, который Кремль не хочет признавать, длится 8 лет – УНИАН).

Читайте такжеВ СНБО допустили компромиссы с Россией и назвали условияПоловина опрошенных убеждена, что инициатор эскалации конфликта – США и другие страны НАТО.

Такого мнения чаще всего (61%) россияне от 55 лет. Также в этом убеждены 24% респондентов 18-24 лет.

Среди опрошенных в возрасте до 24 лет такого мнения – 20% людей.

Еще 4% граждан РФ заявили, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности преступные формирования "ЛДНР", поддерживаемые Кремлем.

Как писал УНИАН, рейтинг российского президента Владимира Путина среди граждан РФ в ноябре-декабре упал на 8% по сравнению с апрелем 2021 года.

Теперь за Путина готовы проголосовать 32% опрошенных россиян. За Владимира Жириновского только 3%, за коммуниста Геннадия Зюганова – 2%, за Алексея Навального менее 1% опрошенных.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская