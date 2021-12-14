Полномасштабное нападение РФ на Украину станет катастрофой для обоих государств, уверен министр обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину, "война придет и в Европу". Жертв будет много.

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Politico.

"Украина не является конечной целью Путина. Украина является "географическим центром Европы", поэтому если будет война, война придет в Европу, а не только в Украину", - сказал он.

По словам министра, президент РФ Владимир Путин заинтересован не столько в самой Украине, сколько в том, чтобы "показать Европе, что может сделать Россия".

Читайте такжеДжонсон предупредил Путина о последствиях в случае агрессии РФ против Украины"Мы лишь его часть, это квадрат на шахматной доске больших российских амбиций", - уточнил Резников.

При этом глава Минобороны подчеркнул, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину непоправимые последствия понесут обе стороны. Это также может привести к тому, что 5 млн беженцев из Украины убегут от боевых действий.

Это будет украинская кровь, это будет русская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа, - пояснил Резников.

В то же время министр заверил, что украинцы будут защищать свои территории и жизни. По его словам, Украина насчитывает 200 тыс. резервистов и 400 тыс. ветеранов украинско-российской войны.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России, если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

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Автор: Марта Гичко