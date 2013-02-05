Регионалы остались без поддержки в Европарламенте

Об этом во время общения в чате на «Фейсбуке» заявил лидер социалистов Европарламента, австрийский депутат Ханнес Свобода.

“Соглашение между группой социалистов и демократов и украинской Партией регионов закончилось уже прошлой осенью. Мы находимся в диалоге с Партией регионов, однако мы четко сказали, что успешная реализация предложений специальной делегации ЕС во главе с Александром Квасневским и Пэтом Коксом является предпосылкой для дальнейшего тесного сотрудничества”, - сказал депутат.