Регионалы остались без поддержки в Европарламенте
17:49, 05 февраля 2013Политика
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Срок действия меморандума о взаимопонимании между группой Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европарламента и украинской Партией регионов закончился осенью 2012 года.
Ханнес Свобода сказал, где находится ключ к взаимониманию
Об этом во время общения в чате на «Фейсбуке» заявил лидер социалистов Европарламента, австрийский депутат Ханнес Свобода.
“Соглашение между группой социалистов и демократов и украинской Партией регионов закончилось уже прошлой осенью. Мы находимся в диалоге с Партией регионов, однако мы четко сказали, что успешная реализация предложений специальной делегации ЕС во главе с Александром Квасневским и Пэтом Коксом является предпосылкой для дальнейшего тесного сотрудничества”, - сказал депутат.
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