Регионалы остались без поддержки в Европарламенте

17:49, 05 февраля 2013
Политика
4610

Срок действия меморандума о взаимопонимании между группой Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европарламента и украинской Партией регионов закончился осенью 2012 года.

Ханнес Свобода

Об этом во время общения в чате на «Фейсбуке» заявил лидер социалистов Европарламента, австрийский депутат Ханнес Свобода.

“Соглашение между группой социалистов и демократов и украинской Партией регионов закончилось уже прошлой осенью. Мы находимся в диалоге с Партией регионов, однако мы четко сказали, что успешная реализация предложений специальной делегации ЕС во главе с Александром Квасневским и Пэтом Коксом является предпосылкой для дальнейшего тесного сотрудничества”, - сказал депутат.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter