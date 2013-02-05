Кокс и Квасьневский после встречи с Тимошенко направились к Януковичу

Как передает корреспондент УНИАН, П.Кокс и А.Квасьневский зашли в здание приблизительно в 16.00.

А.Квасневский на вопрос корреспондента УНИАН: “Вы идете к Президенту?”, утвердительно кивнул.

При этом встреча экс-президента Европейского парламента Пэта Кокса и бывшего Президента Республики Польша Александра Квасьневского с осужденной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в ЦКБ «Укрзализныци» в г. Харькове длилась два часа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, представители делегации непосредственно перед собеседованием с осужденной имели возможность ознакомиться со всеми помещениями блока, где содержится Ю.Тимошенко, пообщаться с представителями охраны от Качановской исправительной колонии.

По результатам встречи представители Европарламента выразили благодарность руководству Качановской исправительной колонии и ЦКБ №5 за предоставленную возможность.

«Каких-либо комментариев, претензий, жалоб или замечаний от визитеров в адрес руководства учреждения или медзаведения не поступало», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, миссия П.Кокса и А.Квасьневского работает с июня 2012 года. Она отслеживает ситуацию относительно дел Юлии Тимошенко и других представителей украинской оппозиции и бывших правительственных чиновников.

4 февраля П.Кокс и А.Квасьневский посещали в Менской исправительной колонии экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.