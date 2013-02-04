Яценюк - Рыбаку: Признайтесь, что вы запугали депутатов и забрали их карточки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Согласительного совета парламента.

А.Яценюк отметил, что у него есть официальные заявления разработчиков системы “Рада” о ее работе. По его словам, этим ответам от разработчиков “всего-навсего 12 и 18 дней”, и в них написано, что «если примут решение запустить сенсорную кнопку для личного голосования, то она сразу заработает”.

А.Яценюк сообщил, что на вопрос, когда в последний раз проводилась проверка системы “Рада”, ему ответили: “Недавно, у нас согласно нормативам идет проверка системы голосования перед каждой сессией ВР, последняя проверка показала, что техническое состояние нормальное”.

“Если вы считаете, что техническое состояние не нормальное, в отличие от специалистов, то перейдем к процедуре голосования, как в других парламентах мира, - руками или бюллетенями, мы готовы к этой процедуре голосования”, - подчеркнул А.Яценюк, обращаясь к председателю ВР Владимиру Рыбаку и парламентскому большинству.

При этом он добавил: “А если у вас нет депутатов для большинства, то вы честно скажите, что мы, мол, запугиваем своих депутатов, забираем у них карточки и давим за них кнопки”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир Макеенко заявил о невозможности ввести в действие сенсорную кнопку, поскольку изношенность системы для голосования еще в августе 2012 года составляла 100%.

По словам В.Макеенко, система «Рада» была введена в действие 30 августа 2002 года, срок ее эксплуатации - 10 лет. «Амортизационная изношенность системы составляет на 30 августа 2012 года 100%», - заявил В.Макеенко.

Он отметил, что «последующая эксплуатация системы, по оценкам главного конструктора, не может гарантировать ее бесперебойной работы во время пленарных заседаний».

Как отметил председатель Регламентного комитета, для введения в действие сенсорной кнопки необходимо модернизировать систему, для чего нужны дополнительные средства.