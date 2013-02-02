Олланд приехал сегодня в Мали и пообещал скоро забрать свои войска

Об этом Ф.Олланд сказал в ходе своего визита в Мали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

"Мы уже проделали большую работу", - заявил Президент в своем обращении к жителям города Тимбукту, куда он прибыл сегодня утром в сопровождении исполняющего обязанности Президента Мали Дионкунда Траоре и французских министров.

Ф.Олланд отметил, что миссия французского контингента еще не завершена и займет "еще несколько недель", но главная цель Франции в Мали - "передать эстафету" вооруженным силам африканских стран.

"Мы не намерены оставаться (в Мали)", - подчеркнул Президент.

Город Тимбукту, в библиотеке которого хранятся тысячи древних рукописей, был освобожден от боевиков в начале этой недели. При этом представители французских силовиков отмечали, что военные прилагают все усилия, чтобы при зачистке сохранить в целости и сохранности объекты, входящие в фонд ЮНЕСКО.

Ситуация в Мали обострилась в последние недели - боевики экстремистских группировок начали атаковать позиции правительственных войск в центральной части страны. На помощь войскам в Мали 10 января прибыли французские военные. Сейчас в стране находятся более 3 тысяч военнослужащих из Франции. В операции также участвуют военнослужащие стран-членов Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).