Новому главе Госдепа США советуют не встречаться с украинским президентом

По словам Стивена Пайфера, Джона Хербста и Билла Миллера, украинская власть трактует каждый, даже малейший, контакт с администрацией Белого дома, как полноценную встречу и знак теплых отношений между Киевом и Вашингтоном, пишет сайт ТВi.

В то же время украинский режим не обращает внимания на призывы прекратить преследование оппозиции.

Поэтому нового американского главного дипломата Джона Керри просят вообще не встречаться с руководителем Украины.

В частности, Стивен Пайфер считает, что украинскую власть следует поставить в условия жесткого выбора - или ЕС, или Россия.

Со своей стороны Конгресс также усиливает давление на Киев. Там разрабатывают законопроект о санкциях в отношении украинских чиновников, причастных к делам Тимошенко и Луценко.

"В Конгрессе идут разговоры о санкциях в отношении украинских чиновников, о чем не было речи еще год или два назад. Я только надеюсь, что Киев понимает это и воспринимает, как отражение этого глубокого беспокойства", - прокомментировал Пайфер.