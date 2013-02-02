Новому главе Госдепа США советуют не встречаться с украинским президентом
Бывшие послы США в Украине советуют новому госсекретарю США воздержаться от встреч с президентом Украины.
По словам Стивена Пайфера, Джона Хербста и Билла Миллера, украинская власть трактует каждый, даже малейший, контакт с администрацией Белого дома, как полноценную встречу и знак теплых отношений между Киевом и Вашингтоном, пишет сайт ТВi.
В то же время украинский режим не обращает внимания на призывы прекратить преследование оппозиции.
Поэтому нового американского главного дипломата Джона Керри просят вообще не встречаться с руководителем Украины.
В частности, Стивен Пайфер считает, что украинскую власть следует поставить в условия жесткого выбора - или ЕС, или Россия.
Со своей стороны Конгресс также усиливает давление на Киев. Там разрабатывают законопроект о санкциях в отношении украинских чиновников, причастных к делам Тимошенко и Луценко.
"В Конгрессе идут разговоры о санкциях в отношении украинских чиновников, о чем не было речи еще год или два назад. Я только надеюсь, что Киев понимает это и воспринимает, как отражение этого глубокого беспокойства", - прокомментировал Пайфер.