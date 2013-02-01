Азаров рассказал, за какую критику будет благодарен СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с активом Национального союза журналистов.

"Свобода слова для нас действительно фундаментальная ценность, которую мы приобрели после трансформации нашего общественно-политического строя и, естественно, никогда мы ее не должны ни потерять, ни ограничивать", - уверен Н.Азаров.

При этом, по его словам, есть вопросы, на которые правительство обращает внимание СМИ, прежде всего это касается достоверности подачи информации.

"Это для нас ключевое. Правительство не просит хвалить свои действия, поддерживать реформы, которое оно проводит. Можно дискредитировать суть преобразований, а можно обращать внимание на реальные недочеты. За такую критику мы будем благодарны", - подчеркнул Н.Азаров.

"Свобода слова - это не свобода заказных материалов, оплаченных сюжетов. Давайте разделять и говорить четко, где мы имеем дело со свободой слова, а где заказные материалы", - добавил премьер.

Как отметил Н.Азаров, задача власти - создать все условия, при которых свобода слова может быть реализована.