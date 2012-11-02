Азаров - журналистам: Вы правильно нас критикуете

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

Как считает Н.Азаров, украинское медийное пространство на 90% заполнено скандалами, чрезвычайными происшествиями и нападками на власть.

«И надо сказать, что во многих случаях они правы. Поезда иногда сходят с рельсов, дома загораются, где-то бывают скандальные ситуации, и дороги у нас действительно в большинстве случаев не выдерживают критики, а крыши текут и лифты иногда не работают. И все это правда. Но в жизни есть и другая правда, когда и лифт работает, и крыша не протекает, и появляются новые дороги, и жизнь изменяется к лучшему. Поэтому если каждый день человек слышит, что все плохо, то на человека с твердой психикой это мало действует, а со слабой психикой происходит определенная деформация», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что сразу все изменить невозможно.

«Поэтому, на мой взгляд, задача ответственного органа массовой информации подавать ситуацию объективно, а самое главное - вселять в людей уверенность и надежду на лучшее будущее. Тогда это лучшее будущее обязательно придет. И журналист может смело сказать, что есть и его вклад в развитие своей страны. В другом же случае он должен задать себе, если он честный человек, вопрос: а что хорошего он сделал для людей и чем он помог людям?», - подчеркнул Н.Азаров.

В связи с этим глава правительства отметил, что всегда придерживался простой позиции, что дела должны сами за себя говорить.

«Есть вечная истина: от того, что ты будешь постоянно повторять, что у тебя халва во рту, слаще не станет. Однако Вы правильно нас критикуете, и тем, кто занимается у нас информационной политикой, неплохо бы сделать выводы из этого», - подчеркнул Н.Азаров.