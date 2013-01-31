ГПУ с радостью отдаст адвокатам Тимошенко материалы дела Щербаня

В Генеральной прокуратуре Украины заверяют, что следователи готовы предоставить материалы уголовного производства об убийстве народного депутата Украины Евгения Щербаня для ознакомления защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко как только ее защитники появятся по приглашению следователя.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве отмечают, что заявления адвоката Александра Плахотнюка о якобы непредоставлении Генеральной прокуратурой Украины ему указанных материалов в течение 11 дней не только не отвечают действительности, но и свидетельствуют о желании последнего ввести в заблуждение как средства массовой информации, так и общественность.

Как информируют в ГПУ, соответствующее заявление А.Плахотнюка, которое поступило в ведомство 29 января 2013 г., незамедлительно рассмотрено, и в установленные законом сроки ему направлен ответ о возможности ознакомления с материалами уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления является Ю.Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.

29 января защитники экс-премьер-министра Украины А.Плахотнюк и Сергей Власенко заявили, что до сих пор не получили доступа к материалам дела, по которому Ю.Тимошенко выдвинуто обвинение в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Е.Щербаня.

В тот же день начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курись заявил, что до сих пор ни одно ходатайство от адвокатов Ю.Тимошенко не поступало.

«В частности, ходатайство о получении материалов уголовного дела поступило к нам лишь сегодня. Оно будет рассмотрено в установленный законом срок, а материалы соответственно будут предоставлены защите», - сказал он.

Сегодня А.Плахотнюк заявил, что Ю.Тимошенко еще 24 января в письменном виде попросила Генеральную прокуратуру предоставить ей для ознакомления материалы дела об убийстве Е.Щербаня, однако не получила ответа на свою просьбу.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд объявил приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу были признаны 8 человек. Трое из них приговорены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

Экс-премьер П.Лазаренко проходил по делу как заказчик этих убийств.