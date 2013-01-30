Политолог: оппозиция рассчитывает, что экономический кризис «сожрет власть»

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение политический эксперт Владимир Цыбулько выразил на пресс-конференции в Киеве.

“Расчет ведется на то, что экономический кризис сожрет эту власть, и тогда на расчищенное поле придет “Батькивщина” во главе с Турчиновым и Яценюком”, - сказал он.

В.Цыбулько также выразил убеждение, что еврочиновники начинают уставать от темы Ю.Тимошенко.

“Игра оппозиции на ее персоне. Она затемняет другие вопросы”, - отметил эксперт, добавив, что в теме “политзаключенных”, кроме Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, есть и другие имена.

Также, по мнению В.Цыбулько, оппозиция в парламенте нового созыва даже не попыталась создать большинство.

«Без борьбы фактически было сдано большинство. То есть, побороться, попробовать создать большинство на основе оппозиционного объединения – даже не было попытки», - сказал он.

В свою очередь директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов выразил убеждение, что дело Ю.Тимошенко парализовало всю оппозицию, кроме ВО “Свобода”.