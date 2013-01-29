Мать Гонгадзе не пришла на оглашение приговора Пукачу

На заседании Печерского районного суда Киева, который сегодня утром начал оглашение приговора экс-начальнику Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу, не присутствует Леся Гонгадзе - мать журналиста Георгия Гонгадзе, в убийстве которого обвиняют бывшего генерала милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, клетка, в которой находится А.Пукач, окружена бойцами спецназа в масках.

Суд начал оглашать приговор с эпизода относительно общественного деятеля Алексея Подольского.

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Напомним, по данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач, будучи должностным лицом, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои должностные полномочия в отношении общественного деятеля А.Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.