«УДАР» инициирует отставку Рыбака, если он не созовет внеочередную сессию

Об этом говорится в заявлении партии, переданной УНИАН.

Как отметили в «УДАРе», “заявления спикера Владимира Рыбака о нецелесообразности созыва внеочередной сессии парламента не выдерживают ни одной критики. Это заявления, скорее, мелкого чиновника, а не спикера парламента европейской страны”.

“Сегодня Рыбак рассказывает о мифических миллионах, которые якобы хочет сэкономить. В то время как деятельность его однопартийцев при власти, в частности и тех, от кого оппозиция требует отчета на внеочередной сессии, наносит стране убытки ежедневно”, - говорится в заявлении.

В партии “УДАР” напоминают, что В.Рыбак “не начальник парламента, а его спикер, и созыв внеочередной сессии по требованию депутатов - это его обязанность, а не предложение к рассмотрению”.

“Мы видим, что власть не собирается вести диалог и боится дискуссии относительно ситуации в стране. А руководство парламента всячески помогает ей избежать ответственности за незаконные действия. Спикер не обеспечивает выполнение требований Конституции относительно личного голосования, игнорирует законные требования народных депутатов от оппозиции - то есть не выполняет свои функции”, - заявляют в “УДАРе”.

“Мы настаиваем на необходимости созыва внеочередной сессии. Иначе “УДАР”, как и заявлял ранее, будет инициировать отставку Владимира Рыбака с должности председателя Верховной Рады”, - подчеркивается в заявлении.