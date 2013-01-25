Общественность требует от Азарова спасти книжный магазин «Знание»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время акции в защиту киевских книжных магазинов возле книжного магазина “Знання”.

“Мы требуем от премьер-министра немедленно вмешаться в ситуацию с книжными магазинами и сделать все, чтобы “Знання” было восстановлено”, - сказал председатель правления “Молодежного руха Киева” Арсений Пушкаренко.

Он отметил, что на конец 2010 года из 80 книжных магазинов, которые существовали в Киеве во времена Советского союза, 66 уже было уничтожено.

Общественные активисты также требуют разработать государственную программу для поддержки государственных книжных магазинов, где будут распространяться книги украинских писателей.

А.Пушкаренко выразил убеждение, что закрытие книжного магазина “Знання” - последнего на Крещатике - символ того, что книжных “магазинов больше нет”.

“Очевидно, что здесь будет очередной банк или еще какая-то очередная ненужная вещь, их у нас и так на каждом квадратном метре по 5-6 экземпляров”, - сказал он.

Участники акции раздают журналистам и прохожим книги украинских писателей с подписями авторов, которые поддерживают инициативу общественных активистов.

Кроме того, участники акции планируют собрать, по крайней мере, несколько сотен подписей под обращением к Н.Азарову, и передать ему это обращение в понедельник, 28 января.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля 2012 года в то время председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец заявил, что здание на ул. Крещатик, 44, где находился книжный магазин «Знання», продано частному владельцу.

Реагируя на эту информацию в СМИ, КГГА сообщила, что здание магазина «Знання» было продано в 2009 году решением депутатов Киевсовета.

В апреле с.г. городская власть заявила, что будет обращаться к новым владельцам помещения с предложением сохранить профиль заведения.

В здании на ул. Крещатик, 44 начали ремонт. Магазин закрыт с весны с.г.

4 октября 2012 года в КГГА сообщили, что в Главном управлении коммунального имущества Киевской городской госадминистрации не подтверждают, что новый владелец помещения магазина “Знання” на Крещатике, 44 после завершения в нем ремонта снова откроет книжный магазин.

“Мы к ним обращались (к новым владельцам) с просьбой сохранить профиль магазина, но ответа не получили”, - процитировала пресс-служба КГГА слова руководителя ГУ коммунальной собственности Дмитрия Парфененко.

В управлении не назвали новых владельцев, но уточнили, что здание перепродавалось. Сначала оно решением Киевсовета было продано трудовому коллективу ООО «Книжный магазин «Знання» и в документе не оговаривалось, что будет сохранен профиль заведения. После чего площади были перепроданы новому владельцу. Также в КГГА сообщили, что вопросом законности продажи этого помещения занималась прокуратура, но не выявила никаких нарушений купли-продажи.

В настоящее время объект уже не в коммунальной собственности и городская власть не может повлиять на решение частного владельца заведения относительно сохранения там функционирования книжного магазина.