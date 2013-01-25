Политолог: Янукович мог бы поставить на Порошенко, но это немного наивно

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор Международного института демократий, председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Социовимір” Сергей Таран высказал на пресс-конференции.

Он отметил, что «минус» П.Порошенко в том, что у него нет собственной фракции в парламенте и политической партии. Эксперт считает, что для П.Порошенко должность мэра Киева “была бы серьезной заявкой, чтобы стать политиком общенационального масштаба”.

В то же время С.Таран выразил мнение, что П.Порошенко имеет значительное преимущество в том, что многие олигархи готовы поддержать его, и не только на должность мэра, но и на президентских выборах.

“Очень богатому среди олигархических кругов будет проще договориться о поддержке Порошенко на следующих президентских выборах, потому что он не такой контраверсионный”, - заметил эксперт.

Кроме того, по убеждению С.Тарана, если бы сам В.Янукович поставил на П.Порошенко на президентских выборах, то у того был бы шанс их выиграть.

При этом эксперт добавил: “Немного наивно на это надеяться, потому что Янукович мыслит другими категориями, и у него более рациональная логика”.

“Думаю, что Порошенко попробует не только стать мэром, но и попытается стать точкой консолидации между теми олигархическими кланами, которые уже сейчас недовольны Януковичем из-за перераспределения собственности, и эти олигархические круги теоретически могут поставить на Порошенко в 2015 году (на президентских выборах — УНИАН)”, - подчеркнул С.Таран.

Отвечая на вопрос о перспективах выдвижения единого оппозиционного кандидата на должность мэра столицы, в частности лидера партии «УДАР» Виталия Кличко, С.Таран выразил мнение, что оппозиционные партии должны действовать вместе на выборах в столице. “Было бы правильно идти с единым списком (согласованных кандидатов в депутаты городского совета — УНИАН) и единым кандидатом в мэры”, - сказал эксперт.

По его словам, для оппозиции станет “серьезным вызовом, тестом” достижение договоренности относительно единого кандидата в мэры.

Вместе с тем, С.Таран выразил сомнение в том, что В.Кличко согласится баллотироваться на должность мэра Киева. По его мнению, для В.Кличко важно понимать, чтобы мэр имел серьезные полномочия, потому что иначе эта должность будет «игрушечной».

Он не исключил, что власть может пойти на то, чтобы внести изменения в закон о столице, предоставив мэру Киева минимальные полномочия, чтобы эта должность не была стартовой для кандидата на пост Президента.

“Я не думаю, что для Кличко будет интересно идти на ту должность, которая мало что значит”, - подчеркнул С.Таран.