Яценюк: У оппозиции есть голоса для внеочередной сессии 30 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге лидер Объединенной оппозиции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Что касается даты проведения внеочередного заседания ВР, то, по закону о регламенте Верховной Рады Украины, председатель парламента имеет 7 дней на созыв соответствующей внеочередной сессии. Поскольку нам сегодня выдали подписные листы, то, я думаю, что до конца сегодняшнего - завтрашнего дня мы передадим эти подписи, и все будет зависеть от председателя парламента”, - сказал А.Яценюк.

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Он подчеркнул, что если руководство парламента будет и в дальнейшем медлить с созывом внеочередной сессии, то оппозиция будет “помогать им созвать сессию как можно быстрее”. “Ориентировочная дата была 29, но в связи с задержкой выдачи подписных листов она уже перенеслась на 30”, - подчеркнул А.Яценюк.

В то же время он отметил, что оппозиционные силы имеют 150 голосов для проведения внеочередной сессии. “Повестку дня мы уже обнародовали, повестка дня составлена по предложениям всех оппозиционных фракций. В эту повестку дня включены вопросы как создания временных следственных комиссий относительно политических преследований, так и заслушивания информации не только генерального прокурора, но и министра внутренних дел и председателя Службы безопасности. Сегодня весь правоохранительный блок стал машиной по политическим издевательствам, и по политическим преследованиям. И первая - Юлия Тимошенко, кто попала под этот каток”, - подчеркнул А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 21 января председатель фракции «Батькивщина» А.Яценюк направил председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку письмо, в котором оппозиция требует проведения 29 января внеочередной сессии Верховной Рады Украины для создания ВСК по расследованию нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, рассмотрению вопросов о политической ответственности председателей СБУ и МВД за участие правоохранительных органов в политических преследованиях и об отставке генерального прокурора.