«Батькивщина»: Руководство ВР саботирует проведение внеочередной сессии

Как уже сообщало УНИАН, утром 21 января председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк направил спикеру Верховной Рады письмо, в котором требует предоставить аппарату ВР распоряжение на изготовление подписных листов для сбора подписей депутатов в поддержку проведения внеочередной сессии и для выражения недоверия генпрокурору. Он сообщил, что на внеочередной сессии оппозиция предлагает, в частности, создать временную следственную комиссию по расследованию нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, рассмотреть вопрос о политической ответственности главы СБУ и МВД за участие правоохранительных органов в политических преследованиях и об отставке генпрокурора.

По теме: В ПР готовы подсобить оппозиции подписями для внеочередного заседания

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», в аппарате парламента оппозиции так и не предоставлены подписные листы для сбора подписей. Это делается умышленно, чтобы помешать проведению такой сессии или чтобы перенести сессию на как можно более поздний срок.

В заявлении ВО «Батькивщина» также отмечается, что на Банковой и Грушевского прекрасно понимают, что внеочередная сессия - это прежде всего публичная площадка для донесения оппозицией своей позиции как украинской, так и мировой общественности. Власти пытаются замолчать тему политических преследований и издевательств над заключенной по политическим мотивам Юлией Тимошенко, незаконных и позорных действий по отношению к народным депутатам, которые поддерживали ее в харьковской больнице.

«Но мы предостерегаем - препятствование в созыве внеочередной сессии власти не поможет. Мы будем принимать все меры парламентского и непарламентского давления, доносить свою позицию всеми возможными средствами», - отмечает пресс-служба ВО«Батькивщина».