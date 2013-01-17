Герман считает естественным стремление властей ограничивать права граждан

Об этом она сказала в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

Отвечая на вопрос, будет ли власть применять админресурс на перевыборах в проблемных округах, Герман ответила, что и люди, и власть должны стать "единым народом, единой нацией, которая бы диктовала политику в нашем государстве".

Герман считают, что ограничение прав граждан возможно только тогда, когда граждане позволяют это.

"Все вещи делаются, когда это люди позволяют. Бывает разное в разных странах... Если будут люди активные, сознательные, никто никогда не будет ограничивать их права. Каждая власть в каждом обществе пытается сделать так, чтобы она имела еще больше власти. Это нормальные, естественные вещи", - сказала депутат.

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"Но если есть высокое сознание людей, и эти люди дают понять, что с ними надо считаться... Если вы дадите понять, что с вами можно как-нибудь, то с вами будут все как-нибудь. Все зависит от того, как мы себя с вами поставим", - подытожила Анна Герман.